Лідер Челсі обрав новий клуб – там вже грають екс-зірки Реала і Шахтаря
Захисник Тьягу Сілва вже знає, де буде виступати після прощання з Челсі.
Досвідчений центрбек повернеться в рідний Флуміненсе і підпише контракт до літа 2026 року, стверджує Globo. Цю інформацію підтверджує топ-інсайдер Фабріціо Романо.
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Днями 39-річний Сілва оголосив про своє рішення покинути Челсі після 4 сезонів в Англії. Ветеран мав кілька пропозицій, але захотів повернутися додому.
Востаннє захисник грав за Флуміненсе 15 років тому, а потім були мандри Європою – Мілан, ПСЖ, Челсі. Цікаво, що Сілва вирушить до Бразилії сам, бо дружина залишиться в Лондоні з дітьми, які займаються в академії "синіх".
У складі Флуміненсе підбирається зіркова компанія. Сілва приєднається до статусних Марсело, Дугласа Кости і Феліпе Мело.
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