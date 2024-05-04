Захисник Тьягу Сілва вже знає, де буде виступати після прощання з Челсі.

Досвідчений центрбек повернеться в рідний Флуміненсе і підпише контракт до літа 2026 року, стверджує Globo. Цю інформацію підтверджує топ-інсайдер Фабріціо Романо.

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Днями 39-річний Сілва оголосив про своє рішення покинути Челсі після 4 сезонів в Англії. Ветеран мав кілька пропозицій, але захотів повернутися додому.

До слова, наступний матч в рамках АПЛ Челсі проведе травня проти Вест Хема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Почеттіно оцінюють коефіцієнтом 1,62, а "молотів" – 4,86. Нічия – 4,79. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,37, а на відповідний тотал менше – за 3,16.

Востаннє захисник грав за Флуміненсе 15 років тому, а потім були мандри Європою – Мілан, ПСЖ, Челсі. Цікаво, що Сілва вирушить до Бразилії сам, бо дружина залишиться в Лондоні з дітьми, які займаються в академії "синіх".

У складі Флуміненсе підбирається зіркова компанія. Сілва приєднається до статусних Марсело, Дугласа Кости і Феліпе Мело.

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