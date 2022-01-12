Німецького фахівця не влаштовує вибір на правому фланзі захисту. На думку Рангніка, Ван-Біссака не здатен якісно допомагати в атаці, а Далоту не вистачає впевненості в оборонних діях.

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За інформацією Mail Sport, вирішенням цієї проблеми може стати оборонець Брайтона Тарік Лемпті. Щоправда, Манчестер Юнайтед налаштований витратити на 21-річного вихованця Челсі не більше 30 млн фунтів, а його нинішній клуб вимагає 40 млн (близько 48 млн євро).

У нинішньому сезоні АПЛ Лемпті зіграв за Брайтон 12 матчів, відзначившись однією результативною передачею. В активі Далота та Ван-Біссаки 8 та 15 поєдинків відповідно без результативних дій.

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