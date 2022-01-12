Рангнік визначив проблемну позицію в Манчестер Юнайтед і вже знайшов туди підсилення – вихованець Челсі за майже 50 млн
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік налаштований активно попрацювати на трансферному ринку.
Німецького фахівця не влаштовує вибір на правому фланзі захисту. На думку Рангніка, Ван-Біссака не здатен якісно допомагати в атаці, а Далоту не вистачає впевненості в оборонних діях.
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За інформацією Mail Sport, вирішенням цієї проблеми може стати оборонець Брайтона Тарік Лемпті. Щоправда, Манчестер Юнайтед налаштований витратити на 21-річного вихованця Челсі не більше 30 млн фунтів, а його нинішній клуб вимагає 40 млн (близько 48 млн євро).
У нинішньому сезоні АПЛ Лемпті зіграв за Брайтон 12 матчів, відзначившись однією результативною передачею. В активі Далота та Ван-Біссаки 8 та 15 поєдинків відповідно без результативних дій.
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