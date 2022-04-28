Рангнік може покинути Манчестер Юнайтед – тренер близький до призначення у європейську збірну, яка обігрувала Україну
Поки що чинний наставник МЮ погодився очолити збірну Австрії.
Після приходу Еріка Тен Хага 63-річний Рангнік мав перейти на адміністративну посаду в Манчестер Юнайтед. Але плани німця можуть змінитися – він вже дав попередню згоду на роботу в збірній Австрії, яка обігрувала Україну на Євро-2020.
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Офіційно про призначення Рангніка можуть оголосити вже завтра, 29 квітня. Прес-конференція, під час якої, ймовірно, назвуть ім'я нового керманича національної команди, запланована на 11 годину ранку за місцевим часом. Про це повідомляє Kurier.
Нагадаємо, Австрія не потрапила на ЧС-2022, після чого Франко Фода покинув свою посаду. Він очолював команду з 2018-го.
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