После прихода Эрика Тен Хага 63-летний Рангник должен был перейти на административный пост в Манчестер Юнайтед. Но планы немца могут измениться – он уже дал предварительное согласие на работу в сборной Австрии, которая обыгрывала Украину на Евро-2020.

Рангник впервые отреагировал на назначение Тен Хага тренером Манчестер Юнайтед

Официально о назначении Рангника могут объявить уже завтра, 29 апреля. Пресс-конференция, во время которой, вероятно, назовут имя нового наставника национальной команды, запланирована на 11 часов утра по местному времени. Об этом сообщает Kurier.

Напомним, Австрия не попала на ЧМ-2022, после чего Франко Фода покинул свой пост. Он возглавлял команду с 2018 года.

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