Захисник Реала Серхіо Рамос знову відтермінував своє повернення на футбольне поле.

Учора 34-річний капітан "вершкових" уже тренувався разом із командою, але сьогоднішню сесію знову пропустив, повідомляє Marca.

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Найпесимістичніші прогнози справдилися. Зінедін Зідан не включив Рамоса навіть у заявку на гру 22-го туру чемпіонату Іспанії проти Уески. Матч розпочнеться о 17:15 за Києвом.

Нагадаємо, Серхіо Рамос відчув дискомфорт ще під час поєдинку 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіка. Відтоді капітан Реала вже пропустив 3 матчі мадридців. Загалом у нинішньому сезоні іспанець зіграв 17 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав асист.

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