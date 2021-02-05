"Мене змушує сміятися те, про що ви питаєте мене. Мені не подобається, коли мене запитують про відставку кожного разу, коли ми зіграємо погану гру. Я не заслуговую такого ставлення з боку преси.

Мені пощастило, що я можу працювати з цією командою. Минулого року ми виграли Ла Лігу. Не десять років тому, минулого року. Я чекаю трохи поваги. Якщо ми не досягнемо успіху, я першим візьму на себе відповідальність. Я трохи злий. Два тижні замкнений у клітці. Тепер я хочу вийти й показати, що я боротимуся до кінця.

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Зрештою, ти робиш свою роботу. Але це правда, що одного прекрасного дня я піду. Це те, що ви робите. Я приймаю це. Я злюся, коли говорю вам, що ви робите свою роботу, але ми маємо намір виконати свою, тобто показати своє обличчя. Ми будемо боротися, як і ви, у своїй роботі. Але потрібно трохи поважати людей, які працюють.

Я не знаю, що станеться. Ми заслуговуємо закінчити сезон з цим складом. Багато говоримо про зміну тренера і таке інше. Якщо люди хочуть, щоб я здався, я не збираюся це робити. І гравці теж. Багато розмов про незручну ситуацію. Ми не в найкращому становищі, це правда, але ми твердо вирішили змінити ситуацію", – цитує Зідана AS.

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