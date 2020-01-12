Квальярелла продовжив свою забивну серію до 16 років – рекорд чемпіонату Італії

Нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла дублем у матчі 19 туру Серії А проти Брешії (5:1) відкрив лік своїм голам у 2020 році.

Зірковий ветеран продовжив свою забивну серію до 16 календарних років – це рекорд Серїі А, інформує Gracenote.

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Свій перший м'яч Квальярелла забив у 2005 році, виступаючи за Асколі. З тих пір італієць завжди відзначався бодай одним голом за рік, і 2020-ий – не виняток. Нагадаємо, саме форвард Сампдорії став найкращим бомбардиром Серії А минулого сезону (26 голів), а в поточному вже встиг відзначитися 5 забитими м'ячами.

За свою кар'єру 36-річний Квальярелла виступав виключно на батьківщині – Асколі, Удінезе, Наполі, Ювентус, Торіно і Сампдорія.

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