Рамос грав із пошкодженням в 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіка – у нього проблеми з лівим коліном. Через це капітан вдався до радикальних дій.

Рамос не допоможе Реалу в Кубку Іспанії через пошкодження

Як повідомляє Marca, Серхіо приймав знеболювальні препарати перед поєдинком. Цікаво, що під час передматчевої розминки він майже не з'являвся на полі, але, порадившись з медичним штабом Реала, все ж вирішив грати із застосуванням ліків, але навіть це не врятувало Мадрид від вильоту.

Очікується, що Зідан дасть 34-річному іспанцю відпочинок, а тому Рамос не зіграє 20 січня у двобої "вершкових" проти Алькояно в 1/16 Кубка Іспанії. Також найближчим часом заплановане медичне обстеження.

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