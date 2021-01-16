Рамос играл с повреждением в 1/2 финала Суперкубка Испании против Атлетика – у него проблемы с левым коленом. Из-за этого капитан пошел на отчаянный шаг.

Рамос не поможет Реалу в Кубке Испании из-за повреждения

Как сообщает Marca, Серхио принимал обезболивающие препараты перед поединком. Интересно, что во время предматчевой разминки он почти не появлялся на поле, но, посоветовавшись с медицинским штабом Реала, все же решил играть с применением лекарств, но даже это не спасло Мадрид от вылета.

Ожидается, что Зидан даст 34-летнему испанцу отдых, а потому Рамос не сыграет 20 января в поединке "сливочных" против Алькояно в 1/16 Кубка Испании. Также в ближайшее время запланировано медицинское обследование.

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