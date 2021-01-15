Наставник Реала Зінедін Зідан не зможе розраховувати на свого капітана найближчим часом.

Серхіо Рамос зазнав незначного пошкодження у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетіка (1:2). Оборонець покидав стадіон із пов'язкою на нозі, легко накульгуючи, стверджує AS.

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Очікується, що Зідан дасть 34-річному іспанцю відпочинок, адже той відчував біль протягом всього матчу. Відповідно, Рамос не зіграє 20 січня у двобої "вершкових" проти Алькояно в 1/16 Кубка Іспанії. Сьогодні, 15 числа, оборонець пройде медогляд, але його повернення очікується не раніше матчу з Алавесом (23 січня).

До слова, в поточному сезоні Серхіо провів 18 поєдинків у всіх турнірах (три м'ячі та один асист), а 8 зустрічей пропустив через травми.

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