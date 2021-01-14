Після виходу Барселони в фінал Суперкубка Іспанії стало зрозуміло, що у битві за трофей нас чекає Ель Класіко – питання полягало тільки в тому, хто стане суперником каталонців. За це право на стадіоні Росаледа у Малазі мали поборотися Реал Мадрид та Атлетік. На півфінальний поєдинок Зінедін Зідан виставив максимально сильний склад, залишивши в запасі Луніна. Лише Асенсіо з натяжкою можна було назвати резервістом, якому довірили місце в основі.

Мадридці розпочали зустріч дещо активніше, в першій третині першого тайму тримаючи м'яч під контролем і без поспіху вишукуючи ослаблені зони. Такий футбол вилився в удари Модріча та Азара метрів з 20-ти в руки Сімону, а також у класне закидання від Каземіро на 13-й хвилині – на жаль для "бланкос", Азар у штрафному не дотягнувся до м'яча. Баски, своєю чергою, сміливо пресингували чемпіона, очікуючи шансів на контратаках. І дочекалися! Після розіграшу від воріт на 18-й хвилині Васкес викотив передачу точно в ноги Дані Гарсії, а той одразу розрізав оборону пасом на Рауля Гарсію – хавбек увірвався на лівий край карного майданчика й пробив у дальній кут. 0:1!

Реал не одразу прийшов до тями, а Рауль Гарсія міг оформити дубль вже на 23-й хвилині – втім, його удар з дистанції пройшов у метрі від правої стійки. Тільки після цього мадридцям вдалося перехопити ініціативу й притиснути Атлетік, однак до 35-ї хвилини вони мали лише два неточних удари Асенсіо з входу в штрафний і постріл Крооса метрів з 20-ти в небо. Покарання за такий футбол прилетіло на 37-й: Атлетік заробив кутовий, подачу з якого вибив Бензема, а підбирання залишилось за басками – і далі пішла діагональ з флангу на лівий край карного майданчика. Васкес пропустив її собі за спину точно на Іньїго Мартінеса, а потім ще й збив суперника – пенальті! Рауль Гарсія з "позначки" був безжальним. 2:0.

До перерви Реал так і не прийшов до тями, огризнувшись тільки слабеньким ударом Крооса метрів з 20-ти в руки Сімону. На 45-й хвилині Вільямс міг ще і третій гол забити, вирвавшись віч-на-віч з Куртуа, але переграти Тібо не вдалося, а лайнсмени помітили офсайд. Зрештою, відпочивати команди відправились за комфортної переваги Атлетіка в рахунку.

На другий тайм Зінедін Зідан випустив Начо замість Варана, а Реал одразу пішов у атаку. Щоправда, жодної гостроти на перших хвилинах вигадати не вдалося, а на 54-й хвилині баски могли закрити гру: де Маркос виконав подачу з правого флангу, а Муніаін ударом головою метрів з восьми пробив у ближній кут – м'яч пройшов поруч зі стійкою! Лишень після такого ляпасу "вершкові" прокинулись, згадавши про свій топ-клас.

В середині другого тайму Атлетіку було дуже важко. Причиною став кураж Асенсіо: на 59-й хвилині Марко з-за меж штрафного красиво пробив над поперечиною, на 62-й він же після класної комбінації з Азаром і Кроосом вистрілив у стійку з семи метрів, а на 69-й хавбек наважився на дальній постріл – і знову каркас воріт зіграв за басків! Зінедін Зідан, тим часом, кинув у бій Вінісіуса та Вальверде. Зрештою, Реал дотиснув на 73-й хвилині: Каземіро отримав діагональ від Крооса на правий край і скинув м'яч вздовж воротарського, а Бензема отримав цю скидку й розстріляв ворота з п'яти метрів – 1:2! Щоправда, гол могли не зарахувати через офсайд. Мадридців врятував VAR.

Гарсія Марселіно у відповідь зняв з гри Рауля Гарсію та Муніаіна, випустивши на 78-й хвилині Морсільо та Вільялібре. Останній міг поховати Реал вже за кільканадцять секунд після виходу на поле, несподівано вирвавшись сам на сам з Куртуа – Асьєр спробував перекинути бельгійця, однак Тібо зміг дотягнутися до м'яча! Реал відповів голом на 83-й – Бензема отримав діагональ у штрафний, хитнув захисника та пробив у ближній кут, однак арбітр помітив у нього офсайд. На 88-й же врятувати мадридців від поразки міг Рамос, який протиснув Мартінеса й замкнув подачу сильним ударом головою – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Зінедін Зідан на останні хвилини змінив Бензема на Маріано Діаса, сподіваючись на його вмілу гру головою, однак після цього атаки Реала зникли. Атлетік ще й почав здорово контратакувати, вриваючись у штрафний "вершкових". Мадридці ж за шість компенсованих хвилин не вигадали нічого цікавішого за дальній удар Менді над воротами. Зрештою, свисток арбітра зафіксував перемогу Атлетіка!

Таким чином, баски вийшли у фінал Суперкубка Іспанії. Там на них чекає Барселона. Поєдинок проведуть 17 січня на севільському стадіоні Картуха.