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Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактів

13:25 1882 Читать на русском
Катастрофа, якої Реал не бачив за свої 117 років: згадуючи тренера Ярмоленка, Роналду і ще 10 дивовижних фактів
Реал Мадрид – Аякс: жах королів ЛЧ триває
Тарас Котів Тарас Котів

Реал Мадрид давненько не був такою грушею для биття. В Іспанії підрахували, що тріумфатори останніх 3-х фіналів Ліги чемпіонів переживають одну з найбільш чорних смуг у своїй історії.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Реал зазнав другої розгромної поразки в поточному сезоні ЛЧ на рідному Сантьяго Бернабеу. Важко повірити, що кривдниками клубних чемпіонів Європи та світу стали... московське ЦСКА та амстердамський Аякс. За 7 місяців сезону 2018/19 це 7-е побиття (!) "вершкових" в усіх турнірах, де вони пропускали 3 і більше голів. Усе почалось 15-го серпня в матчі на Суперкубок УЄФА. Атлетіко, хай і в овертаймі, бив Реал 4:2. Ну, з ким не трапляється, подумали гравці тоді ще Лопетегі.

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Але далі були дві поразки від Барселони з загальним рахунком 1:8, незрозумілі безвольні погроми від Севільї та Ейбара, 2 фіаско в Лізі чемпіонів. На совісті Соларі 4 дошкульні поразки, які привели до вильоту з двох турнірів та мінус 12 очок у третьому – чемпіонаті Іспанії.

Аргентинський тренер поховав свої шанси залишитись у Мадриді, зазнавши 4 (ЧОТИРЬОХ) поразок поспіль на домашній арені. Подібне востаннє траплялось з "бланкос" ще за часів тренерства Карлоса Кейруша 15 років тому.

Кожні 20 з лишком років Аякс творить дива на Бернабеу. Спочатку амстердамці вдруге обіграли Реал у півфіналі Кубка чемпіонів-1973. У вирішальному матчі нідерландці били Ювентус. Згодом на груповому раунді Ліги чемпіонів 1995/96 також двічі здолали Мадрид. У фіналі знову був Юве, але тут уже Аякс поступився. Невже це гарний знак для Роналду і компанії, що туринці зможуть створити героїчний камбек проти Атлетіко і попрямувати у фінал? Цікаво, що лише 2 клуби били Реал в єврокубках мінімум 3 рази в Мадриді. Це Аякс і... Ювентус.

"1:4 залишить незабутній відбиток на психіці клубу на роки", – вважає Marca. Це вперше із сезону 2009/10 Реал вибуває на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ліон бив тоді команду Мануеля Пеллегріні, нинішнього наставника Андрія Ярмоленка у Вест Хемі. Цим фіаско чилійський тренер фактично підписав собі папери про відставку, хоч вона і не настала відразу. Після його відходу Реал ЗАВЖДИ доходив як мінімум до півфіналу ЛЧ. А це добрих 8 сезонів, з яких тріумфом завершувалась половина.

Водночас Аякс забрався у чвертьфінал вперше за 16 років! За цей час "сини бога" тільки в рідних стінах встигли 3 (ТРИ) рази поступитись Мадриду з розгромним рахунком та й взагалі програли команді з Роналду 6 матчів поспіль, лише в одному з яких вдалось уникнути розгрому (0:2). Той самий ефект Кріштіану?

За якийсь тиждень на початку весни Реал поховав свої шанси на здобуття хоч якогось трофею. Востаннє такий швидкий крах надій відбувався з ним ще у сезоні 2005/06. Тоді команду також тренували 2 тренери: Вандерлей Люксембургу і Лопес Каро. Зараз "королі" вилетіли з кубкових турнірів, зазнали двох сухих поразок від Барси на внутрішній арені. Мадрид у турнірах неповного 2018/19 поступався уже 14 разів – рівно стільки, скільки Зінедін Зідан програв за свої 2 останні сезони на посаді головного тренера.

Це трапилось лише вдруге в історії. Реал за 1 сезон програв 6 офіційних матчів з розгромною різницею голів. Востаннє такі проблеми мадридці переживали ще 69 років тому.

Мадрид програв обидва останні матчі в Лізі чемпіонів з різницею у 3 голи. Нічого подібного раніше не траплялось з Реалом у головному єврокубку. Так само, як і вильоту після гостьової перемоги в першій грі. "Вершкові" також розгромно програли 3 матчі одного сезону на Бернабеу, що сталось вперше за всю 117-річну історію клубу.

Ефект Рамоса. Без Серхіо Реал програв усі 4 останні домашні матчі ЛЧ: Ювентусу (1:3) ЦСКА (1:0 і 0:3) та Аяксу (1:4). І будеш тут обнуляти картки наступного разу...

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Аякс став першим клубом в історії суто Ліги чемпіонів, який пройшов далі після домашньої поразки 1:2 у плей-офф. Отакі вони непрості хлопці, які не пустили Динамо у груповий етап нинішньої Ліги чемпіонів!

Це також лише 3-я в історії команда, яка спромоглася забити Реалу 4 м'ячі на Бернабеу (після Баварії і Шальке).

Символічно, що "король" позбувся престолу в рік, коли фінал пройде в його місті, хоч і на території ворожого Атлетіко. А фанати інших клубів, зловтішаючись, відзначать, що Реал вилетів у перший же сезон, коли дебютував VAR як помічник суддям, які раніше нерідко помилялись на користь мадридців на стадіях плей-офф. Простий збіг?

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