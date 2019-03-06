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Реал – Аякс: Рамос знімав документальний фільм про себе у персональній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу

09:55 3127 Читать на русском
Реал – Аякс: Рамос знімав документальний фільм про себе у персональній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Капітан Реала Серхіо Рамос не міг допомогти своїй команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (1:4).  

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

В першому матчі цього протистояння Рамос навмисно заробив жовту картку, щоб "обнулитися" перед поєдинками 1/4 фіналу, за що УЄФА дискваліфікував 32-річного іспанця на 2 поєдинки.

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Вчора на Сантьяго Бернабеу капітан Реала спостерігав за тим, як Аякс громив його команду, з персональної VIP-ложі. На стіні можна було розгледіти ініціали Серхіо, а відразу кілька операторів з телекамерами слідкували за емоціями гравця. Вони знімали документальний фільм про гравця для Amazon.

Відзначимо, що Реал програв три останні поєдинки в Лізі чемпіонів, якщо Рамоса не було на полі: Ювентусу (1:3), ЦСКА (0:3) та Аяксу (1:4).

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Теги
Реал Мадрид - Аякс Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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