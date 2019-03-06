Реал – Аякс: Рамос знімав документальний фільм про себе у персональній VIP-ложі на Сантьяго Бернабеу

Капітан Реала Серхіо Рамос не міг допомогти своїй команді в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса (1:4).

В першому матчі цього протистояння Рамос навмисно заробив жовту картку, щоб "обнулитися" перед поєдинками 1/4 фіналу, за що УЄФА дискваліфікував 32-річного іспанця на 2 поєдинки.

Реал – Аякс – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Вчора на Сантьяго Бернабеу капітан Реала спостерігав за тим, як Аякс громив його команду, з персональної VIP-ложі. На стіні можна було розгледіти ініціали Серхіо, а відразу кілька операторів з телекамерами слідкували за емоціями гравця. Вони знімали документальний фільм про гравця для Amazon.



Відзначимо, що Реал програв три останні поєдинки в Лізі чемпіонів, якщо Рамоса не було на полі: Ювентусу (1:3), ЦСКА (0:3) та Аяксу (1:4).

Аякс розгромив Реал Мадрид: круті амстердамці йдуть за Кубком ЛЧ, неймовірний Тадіч та історична поразка "бланкос"