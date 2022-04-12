Рамос планує до 40 років виступати на найвищому рівні
11:57 - Читать на русском
Захисник збірної Іспанії Серхіо Рамос не збирається завершувати з футболом найближчим часом.
"Я б хотів пограти ще 4-5 років на найвищому рівні. А вже потім спробувати щось нове. У мене контракт на два сезони з ПСЖ, постараємося продовжити його ще на рік. Потім ще сезон-два, і будем бачити ситуацію. Поки тіло мене не підводить, я можу думати про футбол", – сказав Рамос в інтерв'ю на Amazon Prime.
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36-річний іспанець минулого літа змінив Реал на ПСЖ, але закріпитися в складі Парижа не може. Через постійні травми Рамос провів лише 7 матчів у цьому сезоні. Була інформація, що ПСЖ хоче достроково попрощатися з Серхіо і вже знайшов йому заміну.
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