"Я б хотів пограти ще 4-5 років на найвищому рівні. А вже потім спробувати щось нове. У мене контракт на два сезони з ПСЖ, постараємося продовжити його ще на рік. Потім ще сезон-два, і будем бачити ситуацію. Поки тіло мене не підводить, я можу думати про футбол", – сказав Рамос в інтерв'ю на Amazon Prime.

Серхіо Рамос допомагає збирати кошти на підтримку України

36-річний іспанець минулого літа змінив Реал на ПСЖ, але закріпитися в складі Парижа не може. Через постійні травми Рамос провів лише 7 матчів у цьому сезоні. Була інформація, що ПСЖ хоче достроково попрощатися з Серхіо і вже знайшов йому заміну.