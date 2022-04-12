"Я бы хотел поиграть еще 4-5 лет на самом высоком уровне. А уж потом попробовать что-то новое. У меня контракт на два сезона с ПСЖ, постараемся продлить его еще на год. Потом еще сезон-два, и будем видеть ситуацию. Пока тело меня не подводит, я могу думать о футболе", – сказал Рамос в интервью на Amazon Prime.

Серхио Рамос помогает собирать средства в поддержку Украины

36-летний испанец прошлым летом сменил Реал на ПСЖ, но закрепиться в составе Парижа не может. Из-за постоянных травм Рамос провел всего 7 матчей в этом сезоне. Была информация, что ПСЖ хочет досрочно попрощаться с Серхио и нашел ему замену.