Кар'єра іспанця у Франції може виявитися вкрай нетривалою. Керівництво парижан розчарувалося в перспективах Серхіо Рамоса і хоче розірвати з ним контракт.

Найближчим часом ПСЖ офіційно повідомить, що Рамос може шукати новий клуб. Влітку захисник, найімовірніше, покине столицю Франції попри чинний контракт до літа 2023 року. У Парижі більше не розраховують на екс-капітана Реала, який і близько не демонструє тієї гри, якої очікували.

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Вже є і перший кандидат на заміну Рамосу. Це 22-річний француз Еван Н'Діка, який виступає за Айнтрахт Франкфурт. Втім, конкретної пропозиції ПСЖ поки не робив. Про це повідомив журналіст Фабріс Хоукінс у Twitter.

Нагадаємо, Рамос перебрався у ПСЖ влітку 2021-го на правах вільного агента. Але наразі у 35-річного ветерана справи йдуть провально – постійні травми, тільки 5 зіграних матчів і жодного виходу на поле в ЛЧ, із якої парижани вилетіли вже на стадії 1/8 фіналу.

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