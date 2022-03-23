Рамос на своїй сторінці в Instagram продемонстрував худі із зображенням голубів на руці (спереду) та з написом "всі ми – українці" на спині.

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Іспанець пропонує придбати кофтину, а усі кошти будуть направлені у фонд братів Кличків, який займається гуманітарною допомогою для тих українців, які найбільше постраждали від нападу окупантів. Вартість худі – 100 євро, придбати можна за посиланням.

Зауважимо, що вже розпочався 28-й день нападу російських загарбників на Україну. Окупанти продовжують нести серйозні втрати, а ЗСУ стримують їхній наступ вглиб країни.

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