Президент мадридців Флорентіно Перес дозволив Рамосу займатися пошуками нової команди, стверджує El Chiringuito TV. "Якщо тобі надійде хороша пропозиція, то я з розумінням тебе відпущу", – нібито сказав Перес.

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До слова, 16 листопада відбулася прес-конференція збірної Іспанії, під час якої 34-річний футболіст повинен був висловитися щодо свого майбутнього з "вершковими". Однак іспанська федерація футболу повідомила УЄФА та ЗМІ, що замість Серхіо на питання журналістів разом з головним тренером буде відповідати півзахисник Родрі. Раніше повідомлялося, що вигідну пропозицію для Серхіо готує ПСЖ.

Нагадаємо, що Рамос захищає кольори Реала з 2005 року, а до цього виступав за Севілью, вихованцем якої є. З Королівським клубом гравець завоював 22 трофеї, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії.

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