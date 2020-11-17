Президент мадридцев Флорентино Перес позволил Рамосу заниматься поисками новой команды, утверждает El Chiringuito TV. "Если тебе поступит хорошее предложение, то я с пониманием тебя отпущу", – якобы сказал Перес.

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К слову, 16 ноября состоялась пресс-конференция сборной Испании, во время которой 34-летний футболист должен был высказаться относительно своего будущего со "сливочными". Однако испанская федерация футбола сообщила УЕФА и СМИ, что вместо Серхио на вопросы журналистов вместе с главным тренером будет отвечать полузащитник Родри. Ранее сообщалось, что выгодное предложение для Серхио готовит ПСЖ.

Напомним, что Рамос защищает цвета Реала с 2005 года, а до этого выступал за Севилью, воспитанником которой он является. С Королевским клубом игрок завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

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