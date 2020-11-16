Чемпіони Франції готові запропонувати капітану "вершкових" контракт на три роки з божевільною зарплатнею у розмірі 20 млн євро, повідомляє AS.

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Рамос хотів би залишитися в Реалі, і нинішні 12 млн на рік його цілком влаштовують, але є інша проблема. 34-річний центрбек розраховує продовжити угоду на два повноцінні сезони, натомість мадридці пропонують схему 1+1. У клубі є принцип, згідно з яким гравці у віці 30+ не можуть отримати контракт більш, ніж на один сезон. Виняток зробили лише для Роналду – португалець у 31 рік підписував угоду ще на три сезони.

Зазначається, що ПСЖ розпочне переговори з Рамосом не раніше 1 січня 2021 року. Якщо ветеран до цієї дати не знайде компроміс з Реалом, то матиме право домовлятися з іншим клубом, а влітку перейти вільним агентом.

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