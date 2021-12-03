"Літо 2021 року. Це правда, що я запропонував себе у ПСЖ, але не як футболіст, а як спортивний директор. Я зателефонував президенту Нассеру Аль-Хелаїфі і запропонував йому: "Якщо я не продовжу контракт з Міланом, то прийду в ПСЖ і наведу лад". Нассер засміявся, але не відмовив.

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Я не маю нічого особисто проти Леонардо. Навпаки, він мені подобається, він мене змусив перейти до ПСЖ. Я не звинувачую його, але я знаю різницю між нами – я не прошу, а вимагаю.

У ПСЖ зараз 40 гравців, і ніхто з них не хоче йти. Навіть якщо не грають, тому що там занадто добре. Якби я був у клубі, то всі опинилися б на гачку. Якщо я плачу тобі, а ти не виправдовуєш вкладення, то не можеш залишатися", – цитує уривок біографії Златана GFFN.

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