Ракітіч назвав Мессі найкращим в історії, але хотів би зіграти разом з Роналду

Півзахисник Барселони Іван Ракітіч поділився думкою про одноклубника Ліонеля Мессі і форварда Ювентуса Кріштіану Роналду.

"Просто приголомшливо грати з Мессі, це щось особливе. Завжди були особливі гравці, напевно, він найкращий футболіст за останні 15 років. І, на мій погляд, він найкращий гравець всіх часів. Було чудово виступати з ним останні шість років.

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Я, звичайно, б хотів коли-небудь пограти з Роналду. Він теж один з головних гравців у історії. Коли спостерігаєш за ним, отримуєш задоволення, і тепер ви бачите, що він робить в Ювентусі. Для мене він один з кращих гравців в історії", – сказав Ракітіч в коментарі Bleacher Report.

Додамо, що ще влітку почала з'являтися інформація про ймовірний відхід Ракітіча з Барселони. Одним із претендентів на хорвата вважається туринський Ювентус.

Головні виклики для Мессі у 2020 році – трофей з Аргентиною, обійти Пеле, виграти 7-й "Золотий м'яч"