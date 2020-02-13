Ракитич назвал Месси лучшим в истории, но хотел бы сыграть вместе с Роналду

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич поделился мнением об одноклубнике Лионеле Месси и форварде Ювентуса Криштиану Роналду.

"Просто потрясающе играть с Месси, это нечто особенное. Всегда были особенные игроки, наверное, он лучший футболист за последние 15 лет. И, на мой взгляд, он лучший игрок всех времен. Было замечательно выступать с ним последние шесть лет.

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Я, конечно, хотел бы когда-нибудь поиграть с Роналду. Он тоже один из главных игроков в истории. Когда наблюдаешь за ним, получаешь удовольствие, и теперь вы видите, что он делает в Ювентусе. Для меня он один из лучших игроков в истории", – сказал Ракитич в комментарии Bleacher Report.

Добавим, что еще летом начала появляться информация о возможном уходе Ракитича из Барселоны. Одним из претендентов на хорвата считается туринский Ювентус.

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