Головні виклики для Мессі у 2020 році – трофей з Аргентиною, обійти Пеле, виграти 7-й "Золотий м'яч"

Ліонель Мессі – один з найкращих футболістів сучасності, а для багатьох саме він є найвеличнішим в історії. Протягом 2020 року аргентинець має шанс досягнути ще кількох вершин.

Більшість людей з настанням нового року ставлять перед собою певну мету – навіть ті, хто вже чимало досяг у житті. Це стосується і лідера Барселони Ліонеля Мессі. 2019-й став для аргентинця доволі успішним – "Золотий бутс", черговий титул чемпіона Іспанії та рекордний в історії футболу 6-й "Золотий м'яч". Втім, залишається чимало досягнень, які Ліонелю наразі не підкорилися, хоча за 16 років кар'єри в Барселоні Мессі, по суті, переписав історію футболу.

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Давайте поглянемо, які досягнення може встановити 32-річний форвард протягом наступних 12 місяців.

Перевершити Пеле у гонці найкращих бомбардирів за одну команду

Вважається, що легендарний бразилець забив у складі Сантоса 643 голи. В активі Мессі вже 618 забитих м'ячів за Барселону – до абсолютного рекорду залишається всього 26 влучних ударів. Враховуючи феноменальну результативність аргентинського нападника, то це виглядає справою часу. Головне – обійтися без травм, які інколи дошкуляють Лео.

Виграти 5-ту Лігу чемпіонів

У складі Барселони Лео 4 рази ставав переможцем найпрестижнішого клубного турніру Європи, але востаннє "блаугранас" брали Лігу чемпіонів ще в сезоні 2014/15. Мессі у 2020-му може перервати цю посуху та виграти свою 5-ту ЛЧ в кар'єрі, що наблизило б його та Жерара Піке до рекорду Пако Хенто. Легендарний іспанець наразі втримує світовий рекорд, 6 разів вигравши Кубок чемпіонів у складі Реала в проміжку між 1956-м та 1966-м.

Здобути 11-й титул чемпіона Іспанії

Барселона останніми роками найчастіше перемагає в Прімері – 8 з 11-ти останніх розіграшів. Усього ж каталонці виграли 11 чемпіонських титулів за останні 16 років. В активі Мессі 10 чемпіонських медалей Іспанії – до рекорду того ж Франціско Хенто залишається 2 титули. Ліонелю цьогоріч виповниться 33 – часу для встановлення історичного досягнення залишилося не так багато.

Знову виграти Копа дель Рей

Барселона у своїй історії виграла рекордні 30 Кубків Іспанії – 7 з них протягом кар'єри Мессі. Ще один даний трофей дозволить Ліонелю зрівнятися з рекордсменами турніру – Хосе Марією Белаусте та Агустіном Гаінсою. Обоє виступали за Атлетік Більбао та виграли по 8 Копа дель Рей. Крім того, аргентинець може піднятися у списку бомбардирів турніру – наразі він забив 51 гол (5-та позиція). Втім, до лідера дуже далеко – Тельмо Сарра має в активі 81 влучний удар.

7-й "Золотий м'яч"

У грудні Лео увійшов в історію, ставши першим футболістом, що виграв цю нагороду 6 разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Можливо, 2020-й стане черговим роком Мессі?

Виграти "Золотий бутс" вчетверте поспіль

У вражаючій колекції Мессі вже є 6 трофеїв найкращому бомбардиру сезону. Аргентинець, хоч не молодшає, але продовжує справно засмучувати суперників Барселони результативними ударами. У минулому сезоні Ліонель став першим гравцем в історії, який зумів тричі поспіль стати найкращим бомбардиром Європи. Чи буде даний рекорд перевершений?

Черговий титул Пічічі

Кожного разу, коли Мессі вигравав "Золотий бутс", він ставав найкращим бомбардиром і в чемпіонаті Іспанії. Ліонель 6 разів фінішував на верхній сходинці топ-снайперів Прімери, поділяючи за цим показником перше місце з Тельмо Саррою. Вже цьогоріч лідер Барси може стати одноосібним рекордсменом.

Рекорд Ель Класіко у складі Барселони

Останній матч проти Реала став для Мессі 42-м у найвідомішому протистоянні світового футболу. За цим показником Ліонель наздогнав свого колишнього одноклубника Хаві Ернандеса. Жоден інший гравець Барси не виходив стільки разів на поле проти Реала в Ель Класіко. Наступний поєдинок з "бланкос" стане для Лео рекордним в історії Барселони.

Наблизитися до Хаві за кількістю матчів у футболці "блаугранас"

Хаві, який вже завершив професіональну кар'єру, провів за Барселону 767 офіційних матчів. В активі Мессі наразі 705 виходів на поле у складі каталонців. Імовірно, у 2020 році аргентинець не обійде свого колишнього одноклубника, але зможе впритул до нього наблизитися.

Рекорд за кількістю титулів в одному клубі

Наразі світовим рекордсменом є екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Раян Гіггз, який виграв у футболці "дияволів" 36 трофеїв. В активі Мессі 34 виграні нагороди у складі Барселони – до досягнення легендарного валлійця залишилося не так багато.

Звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів

Гонка Мессі та Роналду в найпрестижнішому клубному турнірі Європи триває. Португалець забив 128 голів, Мессі – 114. Безумовно, у 2020-му Лео буде важко наздогнати Кріштіану, але попереду чимало матчів, а аргентинець на 2 роки молодший за свого візаві.

Перемога зі збірною Аргентини на Копа Амеріка

Мессі все ще не виграв жодного серйозного титулу у складі національної команди. Єдиним його трофеєм залишається перемога на Олімпіаді-2008. У 2020-му Аргентина буде одним із господарів Копа Амеріка – можливо, турнір стане зоряним для Ліонеля?

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