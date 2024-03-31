"У першу чергу, хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу державу, за все, що вони роблять, що дають нам можливість грати у футбол та дарувати їм позитивні емоції. Також дякую військовим, відповідальним за ППО – ви самі бачили, скільки часу ми сьогодні чекали на відбій повітряної тривоги.

Хочу привітати всіх вітчизняних уболівальників футболу з тим, що національна збірна виконала важливе завдання виходу до фінальної частини Євро-2024 і тим самим показала, що як би складно нам не було, ми будемо боротися до кінця, до нашої перемоги.

Ярмоленко повернувся голом: відеоогляд матчу УПЛ Ворскла – Динамо – 1:5

Що стосується матчу… Ми розуміли, що після повернення футболістів зі збірних матчі завжди складаються непросто. Складна дорога, логістика, емоції, які пережили футболісти національної збірної, молодіжна та юнацька збірні також зіграли на високому рівні. Багато було витрачено сил, емоцій, яких, можливо, сьогодні не вистачало, але ми налаштовували команду і я вдячний хлопцям, що вони з розумінням підійшли до цього матчу. Попри те, що було складно, вони виконали той план на гру, який був у нас.

Якщо говорити безпосередньо про гру, то рахунок не відображає подій на полі. Об’єктивно кажучи. Просто реалізація сьогодні була на високому рівні. Мали ще шостий забивати, але натомість пропустили контратаку й дозволили супернику забити.

Під час паузи на матчі збірних у нашому розташуванні були відсутні 12 гравців. Під час підготовки в нашому розпорядженні були лише 8 гравців першої команди, вимушені були залучати футболістів із U-19, тож за ці три дні було просто неможливо щось напрацювати. Гравці мали відновитися, емоційно зарядитися, адже всі ми пам’ятали, наскільки непросто в Полтаві завжди грати.

Це футбольне місто, і я бажаю Ворсклі лише успіхів у наступних матчах. Полтавці перед зустріччю з нами могли провести, можна сказати, повноцінний збір, і ми розуміли, що фізично вони виглядатимуть краще за нас. Тому ми не мали програти в бажанні, мотивації та реалізації. Над цим багато працюємо у тренувальному процесі, і сьогодні побачили результат нашої праці.

Повернення Ярмоленка? Він був готовий грати, але поки не весь матч. Заміна була запланована ще перед матчем, щоб він зіграв 15-30 хвилин, залежно від того, як будуть складатися події на полі. Андрій готувався, у нього дуже непросто проходила реабілітація, але його авторитет у команді має велике значення", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у 19-ти зіграних матчах УПЛ кияни набрали 41 пункт і посідають 4 місце турнірної таблиці. За втраченими очками Динамо поступається лише Шахтарю, в якого 46 балів.

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