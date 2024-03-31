Динамо на виїзді розгромило Ворсклу в 22-му турі УПЛ 2023/24. Дивіться відео голів і огляд матчу Ворскла – Динамо на "Футбол 24".

Повітряні тривоги неабияк вплинули на тривалість поєдинку в Полтаві – з урахуванням пауз гра тривала більше 4-х годин. Рахунок на 30-й хвилині відкрив Ванат, який розібрався зі захисниками та Ісенком.

Динамо розтрощило Ворсклу – шедеври Ярмоленка, Ваната і Шапаренка, Бражко з голом і асистом на сенсаційній позиції

Перед мінімальною перервою на відпочинок Бражко подвоїв перевагу Динамо, а згодом Шапаренко оформив дубль. Спершу Микола реалізував пенальті, після чого ефектно перекинув Ісенка, завершивши контратаку.

На 78-й хвилині відзначився і Андрій Ярмоленко, який провів перший офіційний матч у 2024 році. Капітан Динамо скористався помилкою оборони Ворскли та перекинув Ісенка. "Сухий" матч команді Шовковського провести таки не вдалося – Ковталюк забив гол престижу. 1:5.

Динамо набрало 41 бал і закріпилося на 4-й позиції УПЛ. За втраченими очками кияни відстають від Шахтаря на 2 пункти. Ворскла посідає 7 місце, маючи 29 очок.