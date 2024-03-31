"В первую очередь, хочу поблагодарить наших защитников и защитниц, которые защищают наше государство, за все, что они делают, что дают нам возможность играть в футбол и дарить им положительные эмоции. Также спасибо военным, ответственным за ПВО – вы сами видели, сколько времени мы сегодня ждали отбоя воздушной тревоги.

Хочу поздравить всех отечественных болельщиков футбола с тем, что национальная сборная выполнила важную задачу выхода в финальную часть Евро-2024 и тем самым показала, что как бы сложно нам не было, мы будем бороться до конца, до нашей победы.

Ярмоленко вернулся голом: видеообзор матча УПЛ Ворскла – Динамо – 1:5

Что касается матча... Мы понимали, что после возвращения футболистов из сборных матчи всегда складываются непросто. Сложная дорога, логистика, эмоции, которые пережили футболисты национальной сборной, молодежная и юношеская сборные также сыграли на высоком уровне. Много было потрачено сил, эмоций, которых, возможно, сегодня не хватало, но мы настраивали команду и я благодарен ребятам, что они с пониманием подошли к этому матчу. Несмотря на то, что было сложно, они выполнили тот план на игру, который был у нас.

Если говорить непосредственно об игре, то счет не отражает событий на поле. Объективно говоря. Просто реализация сегодня была на высоком уровне. Должны были еще шестой забивать, но вместо этого пропустили контратаку и позволили сопернику забить.

Во время паузы на матчи сборных в нашем расположении отсутствовали 12 игроков. Во время подготовки в нашем распоряжении были только 8 игроков первой команды, вынуждены были привлекать футболистов из U-19, поэтому за эти три дня было просто невозможно что-то наработать. Игроки должны были восстановиться, эмоционально зарядиться, ведь все мы помнили, насколько непросто в Полтаве всегда играть.

Это футбольный город, и я желаю Ворскле только успехов в следующих матчах. Полтавчане перед встречей с нами могли провести, можно сказать, полноценный сбор, и мы понимали, что физически они будут выглядеть лучше нас. Поэтому мы не должны были проиграть в желании, мотивации и реализации. Над этим много работаем в тренировочном процессе, и сегодня увидели результат нашего труда.

Возвращение Ярмоленко? Он был готов играть, но пока не весь матч. Замена была запланирована еще перед матчем, чтобы он сыграл 15-30 минут, в зависимости от того, как будут складываться события на поле. Андрей готовился, у него очень непросто проходила реабилитация, но его авторитет в команде имеет большое значение", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, в 19-ти сыгранных матчах УПЛ киевляне набрали 41 пункт и занимают 4 место турнирной таблицы. По потерянным очкам Динамо уступает лишь Шахтеру, у которого 46 баллов.

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