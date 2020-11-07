"Дуже важкий матч. Найголовніше, що перемогли. Рахунок 1:0 був небезпечним, тому що можна було зіграти і внічию, як це сталося у Львові, коли ми перемагали в більшості 1:0, але допустили грубі помилки і зіграли 1:1.

Олександрія – Львів – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Дуже серйозно налаштовувалися на матч. Говорили, що Львів – непроста команда, з ними дуже важко грати. Побачив, що хлопці віддавалися максимально. У першому таймі потрібно було вирішувати хід матчу, забивати один два м'ячі, щоб легше грати в другому таймі.

Другий тайм не вдався, було багато сумбуру, невиправданих дій, багато браку технічного. Вже і сили покидали, але найголовніше, що ми перемогли", – сказав Шаран на післяматчевій прес-конференції.

Зауважимо, Олександрія мінімально перемогла Львів (1:0) завдяки реалізованому пенальті.

Олександрія завдяки пенальті втримала мінімальну перемогу над Львовом