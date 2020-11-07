Олександрія мінімально перемогла Львів у 9-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Олександрія та Львів провели дуже бідний на моменти перший тайм. Картина у другій 45-хвилинці не надто змінилась, проте підопічним Шарана вдалось відзначитись з пенальті – Клименчук зіграв рукою у власному штрафному, а Третьяков покарав львів'ян за необачність.

Олександрія завдяки пенальті втримала мінімальну перемогу над Львовом

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Шарана з рахунком 1:0. Після 12-ти турів Олександрія набрала 13 очок та піднялася на сьому позицію в турнірній таблиці. Львів з чотирма заліковими балами залишається на передостанній сходинці.