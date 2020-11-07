"Очень тяжелый матч. Самое главное, что победили. Счет 1:0 был опасным, потому что можно было сыграть и вничью. Как это случилось во Львове, когда мы побеждали в большинстве 1:0, но допустили грубые ошибки и сыграли 1:1.

Александрия – Львов – 1:0 – видео гола и обзор матча

Очень серьезно настраивались на матч. Говорили, что Львов – непростая команда, с ними очень тяжело играть. Увидел, что ребята отдавались максимально. В первом тайме нужно было решать ход матча, забивать один два мяча, чтобы легче играть во втором тайме.

Второй тайм не удался, было много сумбура, неоправданных действий, много брака технического. Уже и силы покидали, но самое основное, что мы победили", – сказал Шаран на послематчевой пресс-конференции.

Заметим, Александрия минимально победила Львов (1:0) благодаря реализованному пенальти.

Александрия благодаря пенальти удержала минимальную победу над Львовом