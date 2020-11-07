Львів під керівництвом в.о. головного тренера – Віталія Шумського – у попередньому турі перервав 19-матчеву безвиграшну серію, втримавши домашню перемогу над Ворсклою, однак наступний екзамен був не менш важким. Олександрія приймала "містян" у рідних стінах – а тут вона зазнала лише однієї поразки, чотири рази забивши суперникам по чотири голи. Тиждень тому "жовто-чорні" втратили вольову перемогу над Десною, тож сьогодні підопічні Володимира Шарана були зобов'язані боротись за три очки.

Президент Олександрії стане мером однойменного міста – дані екзит-полу

Перший тайм виявився відверто вбогим. У Львова не було жодного моменту чи хоча б натяку на нього, але й Олександрія чогось конкретного не створила. Господарі обмежились тільки високою активністю в перші 25 хвилин, але загін самовбивць за трибунами КСК Ніка нічого цікавішого за низку перспективних кросів і ривків не побачив. До перерви пригадується тільки два епізоди: на 23-й хвилині Банада після сейву Костика з метру примудрився пробити вище воріт (але перед цим зафіксували офсайд), а на 32-й Сітало пролетів повз простріл Лучкевича на дальню стійку – в останню мить один із захисників вдало підрізав м'яч. Все.

Другий тайм львів'яни спробували почати активніше. Так, на 48-й хвилині непоганий дальній удар пройшов у Казлаускаса, однак нападнику трішки забракло точності. Після цього гості заробили ще кілька кутових, але поступово гра скотилась до того, що ми бачили і в першому таймі – Олександрія повернула контроль над грою, але майже не загострювала. Здавалося, що ця нудьга завершиться нульовою нічиєю – втім, на 70-й хвилині на допомогу прийшла рука Клименчука, яка торкнулася м'яча у штрафному "містян". Арбітр призначив пенальті, а Третьяков його реалізував. 1:0. Прикро, адже Костик майже дотягнувся до сфери.

За логікою, гра мала б відкритись. Дійсно, активність підвищилась, однак до гострого моменту справа ніяк не доходила. Олександрія провела кілька перспективних атак без завершення, Львів огризнувся низкою ще гірших контратак – і все. У гостей навіть ударів у захисників не виникало. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів.

Таким чином, Олександрія набрала 13 очок, піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці. Львів, маючи в активі 4 залікових бали, залишається на передостанній сходинці.

Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію