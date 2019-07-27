Рафаїлов запропонував скоротити кількість орендованих гравців в УПЛ

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував ситуацію з великою кількістю орендованих футболістів.

"Я думаю, що з орендами потрібно щось робити. Моя пропозиція – обмежити число орендованих футболістів. Я з цим стикався, коли є 10 орендованих, а тренер не знає кого і куди можна ставити. Заможні клуби забирають на дитячому рівні найталановитіших, а потім не знають, що з ними робити.

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Наприклад, Тотовицький. В Україні немає дриблера, кращого за Тотовицького. Він прийшов до нас, але я з Вернидубом воював, що Тотовицькому потрібно давати шанс. Тільки заграв – його забрали. Подивіться, де був Малишев, Маліновський, той же Караваєв", – цитує Рафаїлова FootballHub.

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