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Рафаилов предложил сократить количество арендованных игроков в УПЛ

23:40 20 Читати українською
Рафаилов предложил сократить количество арендованных игроков в УПЛ
Сергей Рафаилов / ТК Футбол

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал ситуацию с большим количеством арендованных футболистов.

"Я думаю, что с арендами нужно что-то делать. Мое предложение – ограничить число арендованных футболистов. Я с этим сталкивался, когда есть 10 арендованных, а тренер не знает кого и куда можно ставить. Состоятельные клубы забирают на детском уровне самых талантливых, а потом не знают, что с ними делать.

Рафаилов назвал причину возможного срыва трансфера Русина – Заря уже достигла договоренности с Динамо

Например, Тотовицкий. В Украине нет дриблера, лучше Тотовицкого. Он пришел к нам, но я с Вернидубом воевал, что Тотовицкому нужно давать шанс. Только заиграл – его забрали. Посмотрите, где был Малышев, Малиновский, тот же Караваев", – цитирует Рафаилова FootballHub.

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