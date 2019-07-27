Рафаилов предложил сократить количество арендованных игроков в УПЛ

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов прокомментировал ситуацию с большим количеством арендованных футболистов.

"Я думаю, что с арендами нужно что-то делать. Мое предложение – ограничить число арендованных футболистов. Я с этим сталкивался, когда есть 10 арендованных, а тренер не знает кого и куда можно ставить. Состоятельные клубы забирают на детском уровне самых талантливых, а потом не знают, что с ними делать.

Рафаилов назвал причину возможного срыва трансфера Русина – Заря уже достигла договоренности с Динамо

Например, Тотовицкий. В Украине нет дриблера, лучше Тотовицкого. Он пришел к нам, но я с Вернидубом воевал, что Тотовицкому нужно давать шанс. Только заиграл – его забрали. Посмотрите, где был Малышев, Малиновский, тот же Караваев", – цитирует Рафаилова FootballHub.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися