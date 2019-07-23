Рафаїлов озвучив вартість єдиного телепулу УПЛ – ТК Футбол 1/2 пропонував значно меншу суму

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов вважає, що українські вболівальники ще не готові платити за перегляд матчів.

"На мій погляд, сума, яку пропонували Футболи, була заниженою. Не знаю, скільки отримує кожен клуб за права. Знаю, скільки отримували ми. Динамо і Шахтар отримують більше. Перша шістка отримує стільки, скільки всі інші клуби отримували б на рік.

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Тому, за моїми підрахунками, це повинна бути сума у 190-210 мільйонів на рік, а ніяк не 150 мільйонів. Хоча я можу й помилятися, бо не знаю, за яку суму клуби продавали свої ТВ-права.

Залишилося також питання, скільки отримуватимуть клуби, якщо в УПЛ буде 14 команд, а потім 16. Виходить, вони отримуватимуть не більше, а навіть менше. Тому, на мій погляд, пропонований нам проект контракту був не до кінця опрацьований.

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Мені здається, ми не готові, щоб наш уболівальник перейшов повністю на платний футбольний контент. Не кожен уболівальник зараз може дозволити собі платити 100-150 гривень за футбол. Ці причини кажуть, що пропозиція каналу і УПЛ була не до кінця опрацьована", – цитує Рафаїлова SportArena.