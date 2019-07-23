Рафаилов озвучил стоимость единого телепула УПЛ – ТК Футбол 1/2 предлагал значительно меньшую сумму

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов считает, что украинские болельщики еще не готовы платить за просмотр матчей.

"На мой взгляд, сумма, которую предлагали Футболы, была заниженной. Не знаю, сколько получает каждый клуб за свои права. Знаю, сколько получали мы. Динамо и Шахтер получают больше. Первая шестерка получает столько, сколько все остальные клубы получали бы на год.

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Поэтому, по моим подсчетам, это должна быть сумма в 190-210 миллионов в год, а никак не 150 миллионов. Хотя я могу и ошибаться, потому что не знаю, за какую сумму клубы продавали свои ТВ-права.

Остался также вопрос, сколько будут получать клубы, если в УПЛ будет 14 команд, а затем 16. Значит, они будут получать не больше, а даже меньше. Поэтому, на мой взгляд, предлагаемый нам проект контракта был не до конца проработан.

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Мне кажется, мы не готовы, чтобы наш болельщик перешел полностью на платный футбольный контент. Не каждый болельщик сейчас может позволить себе платить 100-150 гривен за футбол. Эти причины говорят, что предложение канала и УПЛ было не до конца проработано", – цитирует Рафаилова SportArena.