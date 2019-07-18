Рафаїлов звинуватив ТК Футбол у намаганнях знищити безкоштовний показ матчів УПЛ

Генеральний директор Зорі продовжує інформаційну війну з телеканалом Футбол.

"Сьогодні відбудуться чергові збори клубів УПЛ, на яких будуть просувати ідею створення телевізійного пулу вже з нового чемпіонату. І, напевно, певна робота серед деяких опонентів цієї ідеї вже проведена.

"Єдиний телепул потрібен, але тільки не на Шахтар TV", – Рафаїлов знову "проїхався" по телеканалах "Футбол 1/2"

Хочу розповісти, в чому ж насправді проблема. У ТРК Україна новий гендиректор, якому поставили завдання зробити ТРК якщо не прибутковим, то хоча б максимально знизити збитки. А канали Футбол це і є ті самі збитки, особливо після того, як вони не змогли придбати права на трансляції матчів топових чемпіонатів. Денисов і сам про цю збитковість не один раз говорив.

"Від тендера УПЛ клуби отримають більше грошей, ніж від контракту з "Футбол 1/2", – Денисов

Що вони хочуть зробити? Повністю знищити безкоштовний показ українського футболу по ТБ, прибрати трансляції з кабельних мереж, встановити ціну на можливість дивитися матчі чемпіонату за 100-150 грн на місяць. І це тільки на початковому етапі. І, напевно, глядачам необхідно буде купувати додаткове обладнання. Хотів би запитати, чи готові клуби запропонувати цей варіант своїм уболівальникам?" – написав Рафаїлов на своїй сторінці у Фейсбук.