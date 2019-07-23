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Рафаїлов назвав причину відходу Вернидуба із Зорі

13:29 1557 Читать на русском
Рафаїлов назвав причину відходу Вернидуба із Зорі
Сергій Рафаїлов та Юрій Вернидуб / соцмережі

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не очікував, що Юрій Вернидуб покине команду в кінці минулого сезону.

"Напевно, стався ефект втоми тренера, втоми футболістів від тренера. Не можу сказати, що це рішення напрошувалося, але завжди команді потрібне якесь рішення, щоб воно струснуло.

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Порадившись з президентом, ми прийняли таке рішення. Юрій Вернидуб сам теж кілька разів говорив про те, що хоче покинути команду. Напевно, команді потрібен був новий поштовх. Подивимося, чи відбувся цей поштовх", – цитує Рафаїлова SportArena.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб покинув Зорю по завершенні минулого сезону, пропрацювавши у луганському клубі протягом 9 років, а новим головним тренером команди призначений Віктор Скрипник.

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Зоря Зоря Сергій Рафаїлов Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
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