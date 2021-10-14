"Бували ситуації, коли ти зіграв три матчі добре, а один погано, і він може тебе поховати. Словесно знищити. Морально це трохи вбивало, але нам тоді було по 15-16 років. Коли ставали старшими, то вже ставилися до цього з посмішкою. Знали, що Петраков відходить.

"Петраков для мене – головний тренер": Павелко не уточнив, коли наставник збірної України позбудеться статусу в.о.

У нас з ним були цікаві відносини. Він мене і любив, і ненавидів. Був момент, коли ми грали відбір в еліт-раунді з Англією. Нам потрібно було тільки вигравати, а англійцям можна було зіграти унічию. У нас була теорія. Всі моменти, які нам показували, були про оборону. Потім Петраков запитує: "Є питання?". Я кажу: "Так, є. Нам же вигравати треба. Тобто хоча б один м'яч забити". Петраков каже: "Якщо не хочеш відбирати, значить, будеш сидіти". Я сказав, що не в цьому ж справа. У будь-якому випадку буду відбирати і намагатися. Просто нам все розповіли тільки про захист. Петраков каже: "Я тебе почув. Будеш сидіти". Ну ось я і сидів. Вийшов на другий тайм, а ми в підсумку виграли 1:0. Забили чисто через фарт. Англійці самі собі м'яч заштовхали на 94-й хвилині. Радості було багато. Потім Петраков підходить і каже: "Бачиш, можна весь матч оборонятися і виграти". І що ти йому скажеш? А там момент пройшов один з тисячі", – сказав Радченко для Youtube-канала SportArena.

Нагадаємо, Олександр Петраков у кріслі головного тренер збірної України U-20 виграв чемпіонат світу у 2019-му.

Нічия із Боснією – на сумлінні Петракова: у чому полягають фундаментальні та хронічні помилки тренера?