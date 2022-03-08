Чернігівська арена постраждала від російських снарядів, а SMM-менеджери не стримались у коментарях.

Стадіон ім. Ю. Гагаріна у мирний час / Сайт Десни

6 березня стадіон ім. Ю. Гагаріна, де грає Десна, обстріляли окупанти, через шо було пошкоджено верхню частину однієї трибуни.

"Будь як Сергійович – їб*ш москалів": Десна на прикладі свого тренера закликала протистояти окупанту

SMM-менеджери сіверян під постом в одному з футбольних пабліків в Instagram відреагували на руйнування: "П*зда мрязам. Руські воєнні, йдіть нах*й".

Зауважимо, вже 13-й день війни з російськими орками. Збройні сили України та територіальна оборона мужньо відстоюють кожен клаптик нашої землі, а плани окупанта провалюються.

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