"П*зда мразям": Десна відреагувала на обстріл стадіону в Чернігові
Чернігівська арена постраждала від російських снарядів, а SMM-менеджери не стримались у коментарях.
6 березня стадіон ім. Ю. Гагаріна, де грає Десна, обстріляли окупанти, через шо було пошкоджено верхню частину однієї трибуни.
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SMM-менеджери сіверян під постом в одному з футбольних пабліків в Instagram відреагували на руйнування: "П*зда мрязам. Руські воєнні, йдіть нах*й".
Зауважимо, вже 13-й день війни з російськими орками. Збройні сили України та територіальна оборона мужньо відстоюють кожен клаптик нашої землі, а плани окупанта провалюються.
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