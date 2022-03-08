Черниговская арена пострадала от российских снарядов, а SMM-менеджеры не удержались в комментариях.

Стадион им. Ю. Гагарина в мирное время / Сайт Десны

6 марта стадион им. Ю. Гагарина, где играет Десна, обстреляли оккупанты , из-за чего была повреждена верхняя часть одной трибуны.

"Будь как Сергеевич – еб*ш москалей": Десна на примере своего тренера призвала противостоять оккупанту

SMM-менеджеры северян под постом в одном из футбольных пабликов в Instagram отреагировали на разрушение: "П*зда мразям. Русские военные, идите нах*й".

Заметим, сегодня 13-й день войны с русскими орками. Вооруженные силы Украины и территориальная оборона мужественно отстаивают каждый клочок нашей земли, а планы оккупанта проваливаются.