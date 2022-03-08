"П*зда мразям": Десна отреагировала на обстрел стадиона в Чернигове
Черниговская арена пострадала от российских снарядов, а SMM-менеджеры не удержались в комментариях.
6 марта стадион им. Ю. Гагарина, где играет Десна, обстреляли оккупанты, из-за чего была повреждена верхняя часть одной трибуны.
"Будь как Сергеевич – еб*ш москалей": Десна на примере своего тренера призвала противостоять оккупанту
SMM-менеджеры северян под постом в одном из футбольных пабликов в Instagram отреагировали на разрушение: "П*зда мразям. Русские военные, идите нах*й".
Заметим, сегодня 13-й день войны с русскими орками. Вооруженные силы Украины и территориальная оборона мужественно отстаивают каждый клочок нашей земли, а планы оккупанта проваливаются.
Россия напала на Украину: миллиардер обвиняет Путина в геноциде, звездный чемпион мира помогает собирать деньги (LIVE)