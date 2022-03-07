Наставник молодіжної команди сіверян зі зброєю в руках захищає свою батьківщину.

"Знайомтесь, це – Олександр Сергійович Зуб, тренер Десни U-19. Він з перших днів війни боронить наше рідне місто-герой Чернігів!

Богданов приєднався до Алієва для захисту Києва від російських окупантів

Будь як Сергійович – їб*ш москалів! Слава Україні!" – знайомлять українців з героєм клубні соцмережі.

Нагадаємо, напередодні стадіон Десни потрапив під обстріли російських покидьків, ставши першою ареною, яка зазнала руйнувань після початку війни.

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