Десна відчула на собі наслідки підлих обстрілів окупанта.

Стадіон ім. Ю. Гагаріна у мирний час / Сайт Десни

Сліпі російські орки вирішили, що чернігівський стадіон ім. Ю. Гагаріна – це також військовий об'єкт.

Дружина голкіпера Десни народила дівчинку під час обстрілу Києва

На щастя, катастрофічних ударів вдалося уникнути. На фото пошкоджені лише верхня частина однієї трибуни. Ймовірно, це перший великий стадіон України, який потрапив під обстріли.

Нагадаємо, УПЛ повинна була починати другу частину сезону 25 лютого, однак днем раніше російські окупанти нахабно вдерлися на наші території і відкрили війну.

Росія напала на Україну: зрадник з-за поребрика подав голос, окупанти обстріляли житло футболіста (LIVE)