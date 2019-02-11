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Пйонтек розповів про головну ціль у Мілані

09:51 368 Читать на русском
Пйонтек розповів про головну ціль у Мілані
Кшиштоф Пйонтек / фото із соцмереж

Нападник італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек поділився емоціями після перемоги над Кальярі (3:0) у 23-му турі Серії А. Один із голів в активі поляка.

"Так, польський чемпіонат не такий складний, як італійський, але я вже грав за Дженоа в одній лізі з Міланом.

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За генуезців я часто забивав, тому потрібно й далі не втрачати концентрацію. Я чудово почуваюсь у Мілані та хочу забивати в кожному матчі. Подивимося, що з цього вийде", – цитує Пйонтека Sky Sport Italia.

Нагадаємо, що польський форвард перебрався до Мілана в січні за 35 млн євро. За "россонері" Кшиштоф Пйонтек зіграв 4 матчі у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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Мілан - Кальярі: Неділя 10 лютого 2019

Мілан
Матч завершено
3 : 0
Кальярі
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Теги
Мілан Мілан Італія Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Мілан - Кальярі
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