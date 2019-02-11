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Пйонтек рассказал о главной цели в Милане

09:51 23 Читати українською
Пйонтек рассказал о главной цели в Милане
Кшиштоф Пйонтек / фото из соцсетей

Нападающий итальянского Милана Кшиштоф Пйонтек поделился эмоциями после победы над Кальяри (3:0) в 23-м туре Серии А. Один из голов в активе поляка.

"Да, польский чемпионат не столь сложный, как итальянский, но я уже играл за Дженоа в одной лиге с Миланом.

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За генуэзцев я часто забивал, поэтому нужно и дальше не терять концентрацию. Я прекрасно чувствую себя в Милане и хочу забивать в каждом матче. Посмотрим, что из этого получится", – цитирует Пйонтека Sky Sport Italia.

Напомним, что польский форвард перебрался в Милан в январе за 35 млн евро. За "россонери" Кшиштоф Пйонтек уже сыграл 4 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

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Милан - Кальяри: Воскресенье 10 февраля 2019

Милан
Матч окончен
3 : 0
Кальяри
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Милан Милан Италия Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Милан - Кальяри
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