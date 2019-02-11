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​​​​​​​Мілан – Кальярі – 3:0 – відео голів та огляд матчу

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​​​​​​​Мілан – Кальярі – 3:0 – відео голів та огляд матчу
​​​​​​​Мілан – Кальярі – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Мілан на своєму полі легко обіграв Кальярі в 23-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу ​​​​​​​Мілан – Кальярі на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 23 тур

Мілан – Кальярі – 3:0

Голи: Чеппітеллі, 13, (аг), Пакета, 22, Пйонтек, 62

Господарі відкрили рахунок завдяки курйозному автоголу. Згодом Пакета забив свій дебютний м'яч за "россонері", а крапку в другому таймі поставив Пйонтек.

Мілан розгромно переграв Кальярі: 23 тур Серії А, матчі неділі

Завдяки цій перемозі Мілан обігнав Аталанту та піднявся на 4 місце з 39 очками, Кальярі з 21 пунктом залишився на 15 позиції.

Італія23 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Кальярі: Неділя 10 лютого 2019

Мілан
Матч завершено
3 : 0
Кальярі
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Італія Відеоновини Кальярі Кальярі Мілан Мілан Мілан - Кальярі
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