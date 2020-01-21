Пйонтек може продовжити кар’єру у Манчестер Юнайтед

На Туманному Альбіоні з’явився черговий претендент на форварда збірної Польщі Кшиштофа Пйонтека.

Польський нападник Мілана Кшиштоф Пйонтек потрапив на радари манкуніанського клубу, повідомляє видання The Athletic.

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Травма спини Маркуса Рашфорда, який може пропустити 2-3 місяці, змусила керівництво Манчестер Юнайтед активізуватись на трансферному ринку, аби в найкоротший термін підсилити лінію нападу. Зазначається, що представники клубів вже мали між собою предметний діалог з приводу 24-річного футболіста. Раніше повідомлялось, що на форварда претендують Тоттенхем, Астон Вілла та Вест Хем.

Нагадаємо, Пйонтек опинився у Серії А влітку 2018 року, перейшовши у Дженоа з польської Краковії за 4,5 млн євро. Вже за пів року Мілан виклав за поляка 38 млн євро. У поточному сезоні Пйонтек зіграв за італійську команду у 19 матчах, в яких зумів 5 разів відзначитись у воротах суперника і ще одного разу асистував своєму партнеру по команді.

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