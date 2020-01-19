Лечче без Шахова втримав нічию з Інтером, Мілан на останній хвилині вирвав перемогу над Удінезе: 20 тур Серії А, неділя

В рамках 20-го туру чемпіонату Італії було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 20-й тур

Мілан – Удінезе – 3:2

Голи: Ребіч, 48, 90+3, Ернандес, 72 – Ларсен, 6, Лазанья, 72

Болонья – Верона – 1:1

Голи: Бані, 20 – Боріні, 81

Вилучення: Бані, 66 (друга жовта)

Брешія – Кальярі – 2:2

Голи: Торрегросса, 27, 49 – Жоао Педро, 21, 68 (пен)

Вилучення: Балотеллі, 82 (друга жовта)

Лечче – Інтер – 1:1

Голи: Манкозу, 77 – Бастоні, 72

Дженоа – Рома – початок о 19:00

Ювентус – Парма – початок о 21:45

Недільню програму 20-го туру відкривав поєдинок на Сан-Сіро між Міланом та Удінезе. Фріульці вийшли уперед вже на 6-й хвилині внаслідок грубої помилки Доннарумми, який вийшов далеко на фланг і не встиг вибити м'яч з-під Лазаньї – Ларсен підхопив відскок і пробив у порожні ворота. До середини другого тайму гості були гострішими, однак Доннарумма не тільки не перестав помилятися, а й виконав низку фантастичних сейвів.

"Россонері" ж відігралися одразу по перерві зусиллями Ребіча, який вийшов на заміну й за дві хвилини замкнув простріл Конті. В другій половині другого тайму Мілан притиснув Удінезе, а на 72-й хвилині вийшов уперед завдяки потужному удару Тео Ернандеса з-за меж штрафного в правий кут – втім, на 85-й Лазанья зрівняв рахунок. До компенсованого часу на табло горіли 2:2, але на 90+3-й хвилині Ребіч увійшов на край карного майданчика та потужно пробив під дальню стійку – 3:2! Це була перемога.

Болонья у рідних стінах приймала Верону, відкривши рахунок на 20-й хвилині завдяки вдалому відскоку після кутового, внаслідок якого Бані розстріляв ворота з метру. На старті другого тайму господарі могли подвоїти перевагу з пенальті й залишитись у більшості, однак втручання VAR врятувало Верону та особисто Давидовича. На 66-й же Болонья сама опинилася в меншості, адже Бані отримав другу жовту. Веронці скористалися наданим шансом, зрівнявши рахунок на 81-й хвилині після подачі з лівого флангу та удару Боріні головою в правий кут – 1:1. Цей гол виявився останнім у матчі.

У паралельному матчі Брешія зустрічалася з Кальярі, пропустивши вже на 21-й хвилині після подачі Нандеса, яку ударом головою замкнув Жоао Педро. Втім, Торрегросса на 27-й схожим чином зрівняв рахунок, а за чотири хвилини по перерві він же фантастичним пострілом з дальньої дистанції поцілив у дев'ятку – 2:1. Жоао Педро не відставав, забивши другий гол з пенальті на 68-й хвилині. Господарі зробили спробу вирвати перемогу, на 74-й хвилині кинувши у бій Балотеллі, однак вже на 82-й він покинув поле з двома жовтими. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2.

Лечче проводив поєдинок проти Інтера, знову залишивши Євгена Шахова поза заявкою. Матч вийшов доволі цікавим: міланці домінували, забивши на 20-й хвилині зусиллями Лукаку, однак його скасували через офсайд – Лечче огризався контратаками й ледь не заробив пенальті по перерві ("нерадзуррі" врятував VAR). Забити сміливому андердогу Інтер зумів аж на 72-й хвилині зусиллями Бастоні, який вийшов на заміну за чотири хвилини до цього й замкнув подачу Бірагі – 0:1. Втім, вже на 77-й хвилині Манкозу зрівняв рахунок, пробивши з кількох метрів після прострілу Майєра, а на 82-й Інтер ледь не програв – Фалько зі штрафного влучив у стійку. Зрештою, поєдинок завершився внічию.

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