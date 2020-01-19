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Манчестер Юнайтед ризикує втратити Рашфорда на 3 місяці

19 січня 22:55 143 Читать на русском
Манчестер Юнайтед ризикує втратити Рашфорда на 3 місяці
Маркус Рашфорд / Фото Goal

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Додатковий медогляд Маркуса Рашфорда приніс прикрі результати, повідомляє журналіст The Times Генрі Вінтер у twitter.

Рашфорд у Манчестер Сіті забивав би по 40 голів за сезон, – колишній гравець "містян" поспівчував зірці Юнайтед

Лікарі манкуніанці виявили у 22-річного нападника пошкодження спини, через яке він може пропустити 2-3 місяці. Нагадаємо, Маркус зазнав травми у кубковому поєдинку проти Вулверхемптона та був замінений на 16-й хвилині.

В поточному сезоні АПЛ Рашфорд провів 22 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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