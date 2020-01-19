Манчестер Юнайтед ризикує втратити Рашфорда на 3 місяці

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Додатковий медогляд Маркуса Рашфорда приніс прикрі результати, повідомляє журналіст The Times Генрі Вінтер у twitter.

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Лікарі манкуніанці виявили у 22-річного нападника пошкодження спини, через яке він може пропустити 2-3 місяці. Нагадаємо, Маркус зазнав травми у кубковому поєдинку проти Вулверхемптона та був замінений на 16-й хвилині.

В поточному сезоні АПЛ Рашфорд провів 22 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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