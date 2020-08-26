Пйонтек може повернутися в Італію цього літа – є два претенденти

Гравцем Герти цікавляться Рома і Торіно, повідомляє Football-italia з посиланням на Corriere dello Sport.

Рома готова продати Джеко в Ювентус – є одна важлива умова

Римський клуб готується до відходу Едіна Джеко, і поляк виглядає хорошим варіантом для ролі нового лідера атак "вовків". Натомість Торіно шукає партнера для зіркового Андреа Белотті. Пйонтек покинув Серію А лише цієї зими – Мілан продав форварда у Герту за 24 млн євро.

Сезон 2019/20 склався для поляка вкрай невдало. У першій частині за Мілан він встиг забити 4 м'ячі у 18 матчах Серії А, а в Бундеслізі статистика майже не покращилася – 4 точні удари в 15 поєдинках.

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