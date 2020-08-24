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Рома готова продати Джеко в Ювентус – є одна важлива умова

19:16 - Читать на русском
Рома готова продати Джеко в Ювентус – є одна важлива умова
Едін Джеко / Фото з відкритих джерел

Римський клуб готує несподівану ротацію всередині клубу.

Форвард Роми Едін Джеко може перейти в Ювентус, адже в його трансфері зацікавлений Андреа Пірло, повідомляє Tuttosport.

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Проте є одна важлива умова – цей трансфер відбудеться, якщо Рома знайде відповідну альтернативу. Зокрема, "вовки" можуть підписати Маріо Манджукіча, який наразі є вільним агентом. Останнім клубом хорвата був катарський Аль-Духайль.

Зазначимо, що Едін Джеко є одним з лідерів Роми – у минулому сезоні він провів 43 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 19 голами та 14 асистами.

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Італія Трансфери Едін Едін Джеко Ювентус Ювентус Рома Рома Трансфери Ювентуса Андреа Андреа Пірло
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