Рома готова продати Джеко в Ювентус – є одна важлива умова

Форвард Роми Едін Джеко може перейти в Ювентус, адже в його трансфері зацікавлений Андреа Пірло, повідомляє Tuttosport.

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Проте є одна важлива умова – цей трансфер відбудеться, якщо Рома знайде відповідну альтернативу. Зокрема, "вовки" можуть підписати Маріо Манджукіча, який наразі є вільним агентом. Останнім клубом хорвата був катарський Аль-Духайль.

Зазначимо, що Едін Джеко є одним з лідерів Роми – у минулому сезоні він провів 43 поєдинки у всіх турнірах, відзначився 19 голами та 14 асистами.

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